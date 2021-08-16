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ماكرون: أفغانستان لا يجب أن تصبح معقلا للإرهاب

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ماكرون: أفغانستان لا يجب أن تصبح معقلا للإرهاب ماكرون: أفغانستان لا يجب أن تصبح معقلا للإرهاب

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الوضع الحالي في أفغانستان له تداعيات كبيرة على فرنسا وأوروبا والمجتمع الدولي كله.

وأضاف ماكرون، في خطاب، مساء الاثنين: «سنستمر في محاربة الإرهاب الإسلاموي بكل أشكاله، وأفغانستان لا يجب أن تصبح معقلا للإرهاب».

وأكد أن «فرنسا ستعمل مع ألمانيا وشركائها الأوروبيين بشأن مبادرة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، وعدم الاستقرار في أفغانستان قد ينتج عنه تدفق موجات من المهاجرين إلى أوروبا».

وأردف: «اتفقت مع ميركل وقادة آخرين على تنسيق استراتيجية لمواجهة تدفق اللاجئين، وقتالنا في أفغانستان نفتخر به ولن ننسى جنودنا أو قتلانا هناك».

المصرى اليوم

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