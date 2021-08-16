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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصته في شركة أمريكية 13.3%

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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصته في شركة أمريكية 13.3% صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصته في شركة أمريكية 13.3%

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زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، حصته في شركة أمريكية بنسبة 13.3%.

وحسب "رويترز" فقد تم تقديم ملف إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم الاثنين، يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية ، زاد حصته في شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "أكتيفجن بليزارد" 13.3% وهو ما يوازي 37.9 مليون سهم.

ووفقا للملف المقدم فقد اشترى الصندوق السعودي 4.4 مليون سهم في الشركة المتخصصة في ألعاب الفيديو خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويشارك الصندوق في خطط المملكة العربية السعودية للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

ومن المتوقع أن يضخ الصندوق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وأن يُزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك التاريخ، مما يجعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال اعتماده استراتيجية الصندوق السيادي للأعوام الخمسة القادمة، أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله إلى المِثْلين بحلول 2025 لتصل إلى 4 تريليونات ريال.

المصرى اليوم

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