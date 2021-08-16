«العارف» أول فيلم تتخطى إيراداته 50 مليون جنيه منذ ظهور كورونا

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تخطى فيلم «العارف» حاجز الـ 50 مليون جنيه إيرادات في شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى وذلك بعد شهر عرض، اذ انطلق الفيلم يوم 14 يوليو الماضي، ليكون بذلك أول فيلم يتخطى 50 مليون جنيه منذ انتشار فيروس كورونا قبل عام ونصف، ويستمر في صدارة إيرادات الموسم.

وشهد العام ونصف الماضيين اتخاذ دور العرض العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا مثل نسب التشغيل التي لم تصل حتى الآن إلى النسبة الكاملة، وذلك ألقى بظلاله على أرقام إيرادات الأفلام طرحت خلال هذه الفترة، حتى استطاع «العارف» تخطى 50 مليون جنيه ومن المتوقع أن تزداد إيراداته خلال الفترة المقبلة.

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة «سينرجى فيلمز».

«العارف» من الأفلام الضخمة إنتاجياً في السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ويعرض في السينمات حاليًا بجانب فيلم «العارف» أفلام «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و«مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة ماجد الكدواني، و«الانس والنمس» بطولة محمد هنيدى ومنة شلبي، و«موسى» بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.