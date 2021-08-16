فحص 580 حالة في قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية بقرية الحلفاية بنجع حمادي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة شاملة بقرية “الحلفاية” التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير الريف المصري.

قافلة طبية مجانية لجامعة جنوب الوادى

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى ان قوافل الجامعة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ورياضية بما يساهم في بناء الإنسان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

قافلة طبية مجانية لجامعة جنوب الوادى

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان، لـ580 حالة منها 113 حالة باطنة و85 رمد و130 عظام و40 أنف وأذن و80 نساء وتوليد و50 أطفال و77 جلدية و5 عصبية ونفسية و8 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن الجامعة قامت خلال القافلة بتوعية المواطنين بأخطار الإدمان والمخدرات وأثرها على المجتمع وذلك بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان.