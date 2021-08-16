أخبار عاجلة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض -
نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس -
الشباب : ما يتداول بمواقع التواصل حول الفيصلي عار عن الصحة -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة -
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 -
#بوستر.. أفلام "كسرت الدنيا" ولكن هل غيرت في حياتنا شيئا؟ -
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2% -
واشنطن تعرض مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فحص 580 حالة في قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية بقرية الحلفاية بنجع حمادي

Print
فحص 580 حالة في قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية بقرية الحلفاية بنجع حمادي فحص 580 حالة في قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية بقرية الحلفاية بنجع حمادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة شاملة بقرية “الحلفاية” التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير الريف المصري.

قافلة طبية مجانية لجامعة جنوب الوادى

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى ان قوافل الجامعة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ورياضية بما يساهم في بناء الإنسان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

قافلة طبية مجانية لجامعة جنوب الوادى

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان، لـ580 حالة منها 113 حالة باطنة و85 رمد و130 عظام و40 أنف وأذن و80 نساء وتوليد و50 أطفال و77 جلدية و5 عصبية ونفسية و8 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن الجامعة قامت خلال القافلة بتوعية المواطنين بأخطار الإدمان والمخدرات وأثرها على المجتمع وذلك بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان.

قافلة طبية مجانية لجامعة جنوب الوادى

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021