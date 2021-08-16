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95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير

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في إطار جهودها لرفع نسبة التحصين

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد .

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة، سعد الأسمري، أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95%، و92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، و58% للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عاماً وفق آخر إحصائية.

وأشار إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%.

وجدد دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولاً إلى عودة آمنة للجميع.

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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