تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة والناقد الأمير أباظة تكريم الفنانة سلوى خطاب في الدورة الـ37 المزمع إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، وذلك عن مجمل مشوارها الفني.

من جانبه قال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنانة سلوى خطاب تملك مشوار فني كبير ملئ بالمحطات المهمة والثرية، حيث تملك طابع خاص نجحت من خلال أدائها التمثيلي أن تضفي البهجة على الأعمال، كما أنها في الوقت نفسه نجحت في أن تقدم العديد من الأدوار المهمة لتجمع بين اللون الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، وهو ما جعلها في كل عمل قادرة على أن تغير من جلدها الفني حتى لا تكرر أدوارها، ولذلك تستحق التكريم لما قدمته من علامات بارزة، مشيرا إلى أن الكاتب الصحفي محمد يوسف سيقوم بتقديم كتاب عن مسيرتها الفنية ويوزع أثناء انعقاد الدورة.

من جانبها أعربت الفنانة سلوى خطاب عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية، مؤكدة أنه واحد من المهرجانات العريقة التي تحبها، وأن هذا التكريم الذي جاء من مهرجان كبير يعد دليلا على أنها تسير في الطريق الصحيح، خاصة أن أكثر ما تحرص عليه هو تقديم أعمال ذات قيمة تبقى في أرشيفها الفني، وتفتخر بها، بالإضافة إلى ضرورة التنوع في الأدوار دون أن تحصر نفسها في منطقة فنية واحدة لإيمانها بأن التنوع مطلوب لأي فنان، وأنها عليها أن تقدم جميع الأدوار.

يشار إلى أن سلوى خطاب تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978، وبدأت مسيرتها الفنية بعد ترشيح المخرج هنري بركات لها للمشاركة في فيلم «عشاق تحت العشرين»، لكن نقلتها الكبرى جاءت مع مشاركتها في مسلسل «هند والدكتور نعمان»، ومنذ ذلك الوقت، جمعت سلوى بين التليفزيون والسينما، ومنها «شوادر، دسوقي أفندي في المصيف، عفاريت الأسفلت، الساحر» وغيرها من الأعمال السينمائية المهمة، أما بالنسبة لأعمالها التليفزيونية قدمت «رأفت الهجان، الضوء الشارد، حديث الصباح والمساء، نيران صديقة، ومملكة إبليس».