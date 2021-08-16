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توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة

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توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة

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توقعات طقس الكويت الثلاثاء - 17/08/2021

أعلنت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى الكويتية استمرار انكسار الموجة الحارة بالبلاد مع ارتفاع للامواج على طول ساحلةالكويت واليكم التفاصيل


حالة الطقس
نهارًا
حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .


ليلًا
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .


درجة الحرارة العظمى : 46°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى : 29°ﻡ


حالة البحر


نهارًا


خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.


ليلًا


خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

المصرى اليوم

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