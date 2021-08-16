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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن زيادة تبرعات المجتمع المدني يرجع إلى المصداقية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في تطوير العشوائيات من خلال اختيار الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه هناك تعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر لإعادة تأهيل 12 ألف منزل بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأكد أن جمعية الأورمان مستعدة لعلاج أي مريض سرطان بالمجان بنسبة 100%، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم أعمال الجمعية، من خلال توفير الفنادق وأماكن الرعاية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.

وأردف مدير جمعية الأورمان أنه تم إنشاء مستشفى في الأقصر بتكلفة مليار ونصف جنيه لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن الشعب المصري يسعى دائما للخير، وسيكون المستقبل أفضل بكثير.