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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن زيادة تبرعات المجتمع المدني يرجع إلى المصداقية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في تطوير العشوائيات من خلال اختيار الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف اللواء ممدوح شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه هناك تعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر لإعادة تأهيل 12 ألف منزل بتكلفة 400 مليون جنيه.
وأكد أن جمعية الأورمان مستعدة لعلاج أي مريض سرطان بالمجان بنسبة 100%، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم أعمال الجمعية، من خلال توفير الفنادق وأماكن الرعاية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.
وأردف مدير جمعية الأورمان أنه تم إنشاء مستشفى في الأقصر بتكلفة مليار ونصف جنيه لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن الشعب المصري يسعى دائما للخير، وسيكون المستقبل أفضل بكثير.