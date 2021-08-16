نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة

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ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العام والمتوقع ظهورها خلال ساعات وهو الحدث الذي يجد اهتمام إعلامي وشعبي كبير نظراً لأهميته.

ويرصد «المصري اليوم» أبرز أرقام نجوم الكرة المصرية في الشهادة الثانوية:

نجح عدد من اللاعبين في التفوق دراسياً مع وجودهم في المستطيل الأخضر حيث حصل عمرو بركات لاعب الأهلي السابق على 98% وهي نفس النسبة التي حققها حارس المرمى شريف إكرامي وأهلته للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وحافظت أسماء أخرى على تواجدها في منطقة الوسط مثل وائل جمعة 84%، محمد أبوتريكة 81%، محمد ناجي جدو 86%، فيما تسبب الملعب في غياب التركيز عن أخرين دراسياً وياتي في مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح 56% محمد حسن تريزيجية 55% رمضان صبحي 60% أحمد حسام ميدو 64%.