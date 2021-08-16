كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»

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على وقع سيطرة حركة «طالبان» على السواد الأعظم من الأراضي الأفغانية وبدخولها القصر الرئاسي في كابول كمحطة تمهيدية لما اسمته الحركة «انتقال سلمي للسلطة»، تناولت تقارير صحفية عالمية مخاوف حول وضع النساء الأفغانيات اللواتي بات يهددهن خطر ستار البرقع والمحاجرة على حقوقهن الشخصية، وبتن أقرب إلى الحجب والحرمان من حق التعليم والعمل في ظل سيطرة طالبان على مقاليد الحكم، ولكن كيف بدا وضع هؤلاء النساء في ستسنات وسبيعينات القرن الماضي، ولماذا بتن مهددات باقتراب «طالبان» من الحكم ؟

الطالبات يودعن الحرم الجامعي

في تجربة سابقة للحكم «الإسلامي»_ حين حكمت حركة «طالبان» أفغانستان بين 1996 و2001، فرضت رؤيتها المتطرّفة للشريعة الإسلاميّة، فمنعت النساء من الخروج بدون محرم، فضلًا عن فرض البرقع ومنعهن من العمل والمحاجرة على حق الفتيات والنساء في التعليم والعمل.

من منطلق التجربة ذاتها، تناول تقرير لصحفية «روث بولارد» المتخصصة في تغطية الصراعات بمنطقة بالشرق الأوسط نشرته وكالة «بلومبرج» للأنباء، مؤكدة إنه مع دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول، الأحد 15 أغسطس ودعت الطالبات الحرم الجامعي، وجمع المحاضرون في الجامعات طالباتهم في طقوس أشبه بالوداع النهائي.

ونقلت الصيحفة ذاتهامخاوف الأفغانيات حول انتهاء أملهن في الدراسة الأكاديمية والعمل، وفي السياق ذاته أكدت، الأفغانية، عائشة خورام، 22 عامًا، والطالبة في العام الأخير من دراستها في العلاقات الدولية في جامعة كابول، خوفها من الحرمان من التعليم بالقول «يبدو بأنني لم أتخرج أبدًا»



ولفتت الطالبة إلى أنه في هيرات_ ثالث أكبر مدن البلاد، والتي سقطت في أيدي طالبان يوم الخميس الماضي، طُلب من الفتيات اللواتي كن في جامعاتهن العودة إلى منازلهن، معلقة بالقول بأن «وضع النساء الأفغان، ومكاسبهن في مجالات التعليم والعمل نهار

ولكن كيف بدا وضع النساء في أفغانستان في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ولماذا أصبحن مهددات في ظل تقدم «طالبان»

اتخذت افغانمستان اعتبارًا من منتضف خمسينات القرن الماضي وحتى الستينات وأوائل السبعينات خطوات مبدئية نحو التحديث عبر دولتة ذات سمات ليبرالية، آنذاك؛ كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي



وتنقل الصورة التالية، والتي نشرها موقع «ذا اطلانتيك»، طالبتان في كلية الطب بجامع«ة كابول» وهن تتحدثان مع مدرستهما حول قالب جبس لعضو بشري، وهي صورة تعبر عن مشاركة النساء في الحياة الأكاديمية وتعود للعام 1962.

كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»

أما الصورة التالية، والتي نقلتها شبكة «دوتش فيليه» الألمانية، فهي لامرأتين أفغانيتين 1962 بثياب حديثة أثناء خروجهما من استوديو «راديو كابول»، في اكتوبر 1962، قبل استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان ومنع النساء من الخروج من دون البرقع.

كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»

كذلك تُظهر الصورة التالية مدرسة روسية تعلم الطالبات إلى جانب الطلاب في«المعهد التقني» في كابول، تقنيات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي هناك، قبل ثلاثة عقود.

كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»

وحسب تقرير لـ«دوتش فيليه» كان ظهور النساء في شوارع وجامعات كابل بمظهر حداثي أمرا طبيعيا وعاديا، لكن وبعد عشرين عاما، وباعتلاء طالبان الحكم حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، ليستمر هذا الوضع المأسوي حتى سقوط «طالبان» عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم، وهو الوضع الذي بات يهددهن مجددًا .

كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»

كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»

وتكافح النساء الأفغان منذ 20 عامًا على انتزاع حقوقهن في التعليم والعمل والعيش بمعزل التحكمات الذكورية التي أورثتها الحركة لبلادهم، وحققن خطوات في مجالي التعليم والعمل إلا أن هذه المكاسب باتت مهددة مع اقتراب طالبان من السلطة مجددًا.

كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان»

لماذا أصبحن مهددات؟

وفق تقرير شبكة «دوتش فيليه» حول وضع النساء الأفغان نقلت........ خورام، التي كانت ممثلة للشباب الأفغاني لدى الأمم المتحدة في عام 2019 أن، قلقها بشأن النساء الأفغان قائلة: «لا أعرف ماذا سيحدث للجيل الشاب من النساء الأفغانيات، لقد كنّ رائعات جدا، والآن تجلسن جميعا في المنازل ليتساءلن عما سيحدث» وتابعت :«لقد شكل هذا الجيل أفغانستان الحديثة، إلا أنهن يعانين من القلق إيذاء المستقبل جراء اقتراب طالبان من السلطة