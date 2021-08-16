رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن القرارات شملت تعيين كل من الدكتورة ايناس السيد مغاوري بقسم الاقتصاد المنزلي التربوي بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس القسم بالكلية، والدكتورة عبير أحمد محمد بقسم الفسيولوجيا الطبية بكليه الطب البشري رئيسا لمجلس القسم بالكلية، والدكتور هاني محمد زكريا بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس القسم بالكلية.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور هاني شفيق رمزي بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس القسم بالكلية، وتكليف الدكتور شريف محمد الطاهر بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري بتسيير أعمال قسم طب الأسرة بالكلية.