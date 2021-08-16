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رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث

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رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث

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ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا لكليات الألسن، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق.

وافق المجلس على تسجيل رسائل بكلية السياحة والفنادق لمرحلة الماجستير لثلاثة باحثين من الخارج. ووجه رئيس الجامعة بالتجهيز لإقامة فعاليات عيد العلم، على أن يتم تخصيص مكافآت للأبحاث المتميزة في إطار حرص الجامعة على التجديد والابتكار وإثراء البحث العلمي، مؤكدًا حرص جامعة الأقصر على توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي بها، ودعمه ماديًا، كما وجه بتوفير احتياجات المكتبات بكليات الجامعة المختلفة.

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