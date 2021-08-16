وكيل تعليم مطروح: حركة التنقلات الأخيرة جاءت لتجديد الدماء

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عقد عاطف سلامة وكيل الوزارة الاثنين 16 أغسطس 2021 اجتماعا مع عدد من مسئولي الإدارات الداخلية والأقسام الإدارية بديوان تعليم مطروح، بحضور مدير عام الشؤون التنفيذية ومدير عام الشؤون المالية والإدارية.

واستعرض وكيل الوزارة خلال الإجتماع الخطوط العريضة للعمل خلال المرحلة المقبلة موضحا أن حركة التنقلات الأخيرة داخل ديوان عام المديرية جاءت بغرض تجديد الدماء في سبيل دفع عجلة العمل والارتقاء المنشود للمنظومة التعليمية.

وأكد مدير تعليم مطروح للحضور ضرورة تعميق روح الجماعية والتعاون بين كافة عناصر المديرية في سبيل تحقيق التكامل الوظيفي والتميز التعليمي بكافة الإدارات التعليمية بالإضافة إلى الالتزام بالانضباط والتحلي بالاخلاص والصدق والامانة والقدرة على تحمل المسئولية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة تعود بالنفع على ابنائنا الطلاب لافتاً أنه على مدار حياته الوظيفية لا يجامل أحد والجميع سواسية أمامه.

وأكد سلامة في ختام الاجتماع أن العمل يسير في تعليم مطروح وفق منظومة متكاملة وعمل مؤسسي محترم يسوده التعاون والجدية وتقدير المسئولية.