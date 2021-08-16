صحة الشرقية : إجراء 10 حالات قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق، بإجراء ١٠ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٥٦٣ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستشاريين القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.