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استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة

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استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام يلجأ جسمه إلى التغذية على المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه ببرنامج "سفرة هنية"، المذاع على قناة "mix"، أن منظومة إنقاص الوزن هدفها التسهيل على الناس من خلال توصيل كورس التخسيس الدوبل بشكل آمن وسريع، وكيفية التواصل مع مريض السمنة، بالإضافة إلى أن النباتات الطبية والطبيعية لإنقاص الوزن كلها بيور بدون أي إضافات كيماوية.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن كورس الحرق الدوبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.

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