نائب محافظ قنا يتابع تداعيات حريق قسم الآشعة بالمقر الموقت لمستشفى دشنا

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انتقل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا إلي المقر المؤقت لمستشفي دشنا المركزي لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع بها ظهر اليوم نتيجة حدوث ماس كهربائى رافقه خلال زيارته الدكتور ايمن السيد رئيس قسم الطوارئ بمديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

نائب محافظ قنا يتابع تداعيات حريق مستشفى دشنا

واستمع نائب محافظ قنا من مدير المستشفي إلى الأسباب التي ادت الي وقوع الحريق الذي اندلع بغرفة التحميض بقسم الاشعة نتيجة حدوث ماس كهربائي باحد اجهزة التكييف، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عنه أي إصابات بشرية.

نائب محافظ قنا يتابع تداعيات حريق مستشفى دشنا

وأكد نائب محافظ قنا أنه فور تلقي الاخطار من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة كلف اللواء اشرف الداودي محافظ قنا كافة الجهات المعنية بالانتقال لموقع الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وبالفعل قامت قوات الدفاع المدني بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ،لمنع امتداده لباقي اقسام المستشفى كما توجهت سيارات الإسعاف للمكان لنقل المرضي الي اماكن اخري كاجراء احترازي.

نائب محافظ قنا يتابع تداعيات حريق مستشفى دشنا

ومن جانبه أوضح الدكتور ايمن السيد مدير قسم الطوارئ بمديرية الصحة انه تم نقل ثلاثة حالات غسيل كلوي الي مجمع ابومناع الطبي لاستكمال جلسات الغسيل الكلوي لهم، كما تم نقل ثلاثة حالات بقسم الحضانات الي مستشفى الوقف المركزي، مؤكدا أن الحريق اقتصرت تداعياته علي قسم الاشعة فقط ، و أنه تم اصلاح منظومة الكهرباء بشكل موقت بمعرفة شركة الكهرباء وجاري اصلاحها بشكل كامل ، حرصاً على تقديم الخدمة و الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين