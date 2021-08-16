جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول بمسابقة الطالب المثالي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن فوز الطالب عبدالله مجدي محمد الوكيل بالفرقة الثالثة بكلية العلوم وأمين اللجنة العلمية باتحاد طلاب كليه العلوم بجائزة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية.

أشاد رئيس جامعة طنطا بتفوق الطالب على أقرانه من 28 جامعة حكومية في المسابقة التي أقيمت على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار ملتقي الأسر الطلابية المركزية بالجامعات المصرية ببرنامج إعداد القادة العام والذى تم تنظيمه بمعهد إعداد القادة بحلوان.

أكد د. محمود ذكي، حرص الجامعة على إعداد الطلاب علميًا وثقافيا وأخلاقيا وتأهيلهم لخدمة وطنهم، في ظل الاستراتجية الوطنية لبناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبه، هنأ د. محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الطالب المثالى، مؤكدًا استمرار الجامعة في تدريب الطلاب وتأهيلهم على كل المستويات والأصعدة، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب.

كما أشاد د. محمد حسين بالتزام وانضباط وفد طلاب جامعة طنطا المشارك في المسابقة والذي ضم كل من: محمد ابراهيم ياقوت، هبه أحمد ابوالغيط، اديان شريف محمد، عبدالله مجدي الوكيل، تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.