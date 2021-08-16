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صاحبة مبادرة «بلاها نيش»: الحد من المظاهر ومحاربة الغلاء أبرز أهدافنا

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صاحبة مبادرة «بلاها نيش»: الحد من المظاهر ومحاربة الغلاء أبرز أهدافنا صاحبة مبادرة «بلاها نيش»: الحد من المظاهر ومحاربة الغلاء أبرز أهدافنا

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قالت رانيا يحيى، سفيرة وزارة السياحة وصاحبة مبادرة «بلاها نيش»، إن الهدف من المبادرة هو الحد من المظاهر ومحاربة كل سلعة أو جهاز به مغالاة، وتوفير المدفوع في أشياء أكثر إفادة، مشيرة إلى أنه إذا التزم الطرفان بالاكتفاء بالاحتياجات الأساسية سيتم توفير نصف تكاليف الزواج، كذلك الحد من الغارمين والغارمات المتواجدين في السجون أو المهددين بالحبس بسبب الاستدانة من أجل تزويج بناتهم وأولادهم.

وأضافت «يحيى»، خلال لقائها مع بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على قناة «mix»، أن صديقاتي لهن آراء مختلفة، منهن من اعترض على الفكرة، بل ورفضن التنازل تمامًا عن النيش وإتمام الزفاف في أغلى وأشيك الفنادق والقاعات«، مستنكرة آراء صديقاتها اللاتي يصممن على أشياء لا داعي لها وتكلف الكثير مثل الميك آب أرتست والفوتوغرافر، مبدية نصيحة بالإقلال في التكاليف واختيار الأماكن الأقل سعرًا.

وأوضحت سفيرة وزارة السياحة وصاحبة مبادرة «بلاها نيش»، أن هناك أيضا من أيدوا الفكرة ونعمل سويا للوصول لأكبر عدد من الأمهات والفتيات من أجل التوعية للحد من هذه التكاليف الكثيرة والتي لا داعي لها«، مؤكدة:»الحاجات البسيطة المفيدة أهم بكتير من 100 حاجة ملهاش لازمة«.

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