أوجستي يقود أول مران لـفريق سلة الأهلي بصالة عبد الله الفيصل

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قاد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلى المران الأول للفريق على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي.

وعقد أوجستي جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد الجارحي المدرب العام، ورامي الدياسطي مدرب الفريق، للتأكيد على بعض الأهداف العامة خلال الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية والخططية لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب مع بداية فترة الإعداد.

وكان المدير الفني الإسباني قد قام أمس بتوقيع عقود تدريب الفريق بشكل رسمي بعد وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

وأكد أوجستي أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعًا، نظرًا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي، التي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة المقبلة.

وقال أوجستي: «سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة (رجال سلة الأهلي)، لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات».

وأضاف أنه سيبدأ العمل سريعًا مع جهازه المعاون؛ استعدادًا للموسم الجديد، بحثًا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات.

وقال إن مرحلة الإعداد تحتاج إلى فترة زمنية مناسبة؛ من أجل بدء الموسم بشكل قوي، خاصة أنه يعرف الكثير عن الأهلي ولاعبيه، مشددًا على أن الوقت القادم سيشهد وقوفه بدقة على كل نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق؛ بهدف تشكيل مجموعة قوية ومتجانسة قادرة على المنافسة وتلبية طموحات الجميع.