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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اعن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمه الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وأدى الفريق مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.

ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه على ملعب التتش للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدا ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوا

المصرى اليوم

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