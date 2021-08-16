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رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها

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رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها

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زار رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الإثنين ، مطار تونس قرطاج الدولي أين عاين سير العمل بمختلف الفضاءات واطّلع، كذلك، على الظروف التي تتمّ فيها إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين.

ومثّلت هذه الزيارة فرصة جدّد من خلالها رئيس الدولة التأكيد على أن حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها، وبيّن بأن الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية وضعياتهم مع القضاء، مشدّدا على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

المصرى اليوم

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