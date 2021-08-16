ميركل: علينا فعل كل شيء لإجلاء الألمان من أفغانستان

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قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن «عمليات إجلاء الألمان من أفغانستان بدأت أمس وسنقدم خدمات اللجوء للأفغان المتعاونين معنا».

وتابعت في خطاب، مساء الاثنين، أن «علينا فعل كل شيء لإجلاء الألمان من أفغانستان، والتطورات الأخيرة مريرة ودراماتيكية ومروعة».

وذكرت أنه «سأتحدث أمام البرلمان الأربعاء المقبـل بشأن الوضع في أفغانستان وإجلاء مـواطـنـيـنا هـنـاك».

وتابعت: «نحن بحاجة لمساعدة جيران أفغانستان وخاصة باكستان لاستقبال اللاجئين، والتركيز الرئيسي الآن منصب على إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أفغانستان».