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جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا

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جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا

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عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الاثنين، جلسة مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم 4 لعام2021، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة المساعد، ومدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.

وبحسب بيان، الاثنين، وافق المجلس على تفعيل وحدة الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة، ووحدة الاستشارات بكلية الحاسبات والمعلومات.

وناقش المجلس خطة تنظيم وتسيير قوافل طبية بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة، للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا بنطاق محافظة الأقصر.

كما ناقش المجلس سبل التعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتفعيل دور الجامعة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في تنمية قيم المجتمع، وتفعيل دور المرأة في شتى المجالات.

ووافق المجلس على تنفيذ البروتوكول المقدم من الجامعة الأمريكية، للتعاون مع مركز التطوير المهني، لجامعة الأقصر.

المصرى اليوم

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