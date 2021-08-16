أزمة جديدة بين وزارة الرياضة ومديرية الجيزة بسبب مجلس ادارة مركز شباب بشتيل ..صور

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تقدم اعضاء مجلس ادارة مركز شباب بشتيل بشكوي جديدة لوزارة الشباب والرياضة ولمديرية الشباب والرياضة ضد عبدالرحيم حسان رئيس المجلس للمطالبة بتطبيق اللائحة والقانون في المخالفات المثبوتة في الشكوي والمذكرة الرسمية المرفقة مع الشكوي

وطالب اعضاء محلي ادارة المركز الدكتور احمد عبدالوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بسرعة التدخل وتنفيذ قرار الوزير بارسال لجنة للتحقيق والتفتيش على جميع الملاحظات المذكورة في المذكرة الرسمية

ياتي هذا فيما نشبت ازمة بين الادارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة وبين مديرية الشباب والرياضة بسبب رفض المديرية تنفيذ تعليمات الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطبيق القانون واللائحة في مخالفات مركز شباب بشتيل خصوصا وان الوازرة قررت مسبقا ارسال لجنة للتحقيق في الشكوي لكن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة احمد عبدالوكيل رفضت .