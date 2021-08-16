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«البحوث الإسلامية»: عودة بعثة الأزهر من أفغانستان بمجرد استقرار الأوضاع في مطار كابول

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«البحوث الإسلامية»: عودة بعثة الأزهر من أفغانستان بمجرد استقرار الأوضاع في مطار كابول «البحوث الإسلامية»: عودة بعثة الأزهر من أفغانستان بمجرد استقرار الأوضاع في مطار كابول

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قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاتصالات جارية للاطمئنان على بعثة الأزهر المصرية في أفغانستان التي تبلغ 23 شخصًا، مشيرًا إلى أن البعثة تتواجد الآن في السفارة المصرية بالعاصمة كابول.

وأضاف الدكتور نظير عياد مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المقرر عودة البعثة المصرية إلى أرض الوطن بمجرد استقرار الأوضاع، وفي أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر يبدي اهتمامًا كبيرًا بشأن البعثة ويحاول تذليل أي صعوبات.

وتابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال تصريحاته بقناة صدى البلد، أنه بمجرد العلم بالأحداث التي تجري في أفغانستان أجرى الأزهر اتصالات عدة، وكان من المقرر عودة أفراد البعثة لكن عدم استقرار الأوضاع بمطار كابول عطل الرحلة، مؤكدا أنه قد يتم إرسال طائرة حربية لإعادة البعثة المصرية.

المصرى اليوم

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