وزير الخارجية الألماني : المجتمع الدولي «أساء تقدير» الوضع بأفغانستان

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اعتبر وزير الخارجية الألماني، الاثنين، أن المجتمع الدولي "أساء تقدير" الوضع في أفغانستان، حيث سيطرت طالبان سريعا على السلطة، إثر انسحاب القوات الأجنبية.

وقال هايكو ماس "لا شيء إضافيا لنقوله نحن جميعا، الحكومة، أجهزة الاستخبارات، المجتمع الدولي، أسأنا تقدير" الوضع في أفغانستان، حيث صدم العالم لرؤية مشاهد آلاف الأفغان وهم يحاولون الفرار من البلاد.

كما أضاف في تصريح مقتضب "بعد انسحاب القوات، لم نكن بالتأكيد في وضع يسمح لنا بالتقييم أن القوات المسلحة الأفغانية لم تكن مستعدة لمواجهة طالبان".

وأوضح "لقد كان سوء تقدير من جانبنا وسوف نتحدث عنه بالتأكيد" معرباً عن رغبته في "استخلاص عبر وعواقب" هذا الأمر برمته.