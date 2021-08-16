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تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

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تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك» تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك»

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حدد قانون حماية المستهلك الصادر عن مجلس النواب، القواعد والمدة الزمنية لاستبدال واسترجاع السلع.

ونصت المادة السابعة عشر من القانون على أن «للمستهلك خلال 14 يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات».

كما حدد القانون قواعد الإعلان الخاصة بالمسابقات على السلع، ونصت المادة الرابعة عشر على أنه "لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز، بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة (13) من هذا القانون».

كما شدد القانون على إعلام المستهلك بكل بيانات المنتج، ونصت المادة الرابعة على أن «يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية».

كما تنص المادة الخامسة على أن «يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية».

وتنص المادة السابعة على أن «يلتزم المورد بأن يعلن السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

المصرى اليوم

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