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هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك

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هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك

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تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على، بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية في دورته السادسة عشر، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة ثقافتك كتابك التي أطلقتها دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 52.

وتعتمد مبادرة ثقافتك كتابك على الكتب المخفضة التي تتراوح أسعارها من جنيه واحد إلى 20جنيه لتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب والقراءة والمعرفة، وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بالعديد من الإصدارات والعناوين التي تعد كنوزا بمختلف المجالات ويستطيع الزائر الحصول عليها بسعر زهيد.

كما يضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب احدث إصداراتها من كتب السلاسل والنشر العام التي تصدرها الهيئة حيث تشارك بحوالي 200 عنوان، ومنها العفريتة لمحمد سلماوى، حملة يوليوس قيصر على أفريقيا تأليف العربى عقون ،التكنولوجيا المصرية القديمة للدكتورة فرخندة حسن، القاهرة جوامع وحكايات لحمدي أبوجليل، موسوعة المسرح المصري ثلاثة أجزاء للدكتور عمرو دوارة، السد العالى حاضره ومستقبله لإبراهيم راشد، عبقرية قدماء المصريين في البناء والعمارة تأليف د. محمد عبدالمقصود خطاب، الأسرة المصرية في عصورها القديمة لعبدالعزيز صالح، موسوعة القديمة لسليم حسن، موسوعة الحضارة المصرية، موسوعة فنون عصر النهضة لثروت عكاشة. بالإضافة إلى سلسلة رؤية التي تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف باللغة العربية واللغةت المختلفة، وسلسلة ما التي تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلى والهرم وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء والكيمياء والفيزياء غيرها.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

المصرى اليوم

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