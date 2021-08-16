أخبار عاجلة

#بوستر.. أفلام "كسرت الدنيا" ولكن هل غيرت في حياتنا شيئا؟ -
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2% -
واشنطن تعرض مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله" -
نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات -
إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا -
سيف زاهر يكشف أجمل قصة حب أنا ومراتي بقالنا 22 سنة مع بعض.. وبدأنا في شقة إيجار -
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.. ما السبب؟ -
الجزائر تعلن عن قطع العلاقات مع المغرب -
رمايات قتالية من راجمات الصواريخ "غراد" في مورمانسك الروسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بشراكة مع جامعة القاهرة .. 700 طالب يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

Print
بشراكة مع جامعة القاهرة .. 700 طالب يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج بشراكة مع جامعة القاهرة .. 700 طالب يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الاثنين، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعة القاهرة.

وبحسب بيان، تفقد عبدالخالق يرافقه المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج، بعض لجان الامتحانات التي تعقد داخل مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، واطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحان وملاءمته للوقت المحدد للإجابة، مشدداَ على ضرورة إتباع جميع الإجراءات الإحترازية التي تطبقها إدارة الجامعة للوقاية من ، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية الإمتحانية.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل، أن الامتحانات تستمر في الفترة من 15 وحتى 31 أغسطس الجاري، وتجري على 5 فترات، لافتًا إلى أن 700 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في برامج «علوم الأعمال بكلية التجارة»، وكذلك برامج «الترجمة، والتاريخ، وعلم النفس، وعلم الإجتماع، والحفظ والنشر الرقمي بكلية الآداب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية