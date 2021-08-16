بشراكة مع جامعة القاهرة .. 700 طالب يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

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تابع الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الاثنين، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعة القاهرة.

وبحسب بيان، تفقد عبدالخالق يرافقه المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج، بعض لجان الامتحانات التي تعقد داخل مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، واطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحان وملاءمته للوقت المحدد للإجابة، مشدداَ على ضرورة إتباع جميع الإجراءات الإحترازية التي تطبقها إدارة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية الإمتحانية.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل، أن الامتحانات تستمر في الفترة من 15 وحتى 31 أغسطس الجاري، وتجري على 5 فترات، لافتًا إلى أن 700 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في برامج «علوم الأعمال بكلية التجارة»، وكذلك برامج «الترجمة، والتاريخ، وعلم النفس، وعلم الإجتماع، والحفظ والنشر الرقمي بكلية الآداب».