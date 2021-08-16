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الكويت تدعو كل الأطراف الأفغانية لضبط النفس

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الكويت تدعو كل الأطراف الأفغانية لضبط النفس الكويت تدعو كل الأطراف الأفغانية لضبط النفس

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دعت وزارة الخارجية الكويتية كل الأطراف الأفغانية لضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقناً للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الإثنين إنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأوضاع والتطورات الراهنة في جمهورية أفغانستان.

وشددت الوزارة على أهمية عمل الجميع معاً للحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وحقوق ومكتسبات شعبه الصديق.

وحذرت الكويت مواطنيها الأحد، من زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، داعية المواطنين الموجودين هناك إلى مغادرتها فوراً.

المصرى اليوم

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