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الناتو يعقد محادثات أزمة بشأن أفغانستان الثلاثاء

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الناتو يعقد محادثات أزمة بشأن أفغانستان الثلاثاء الناتو يعقد محادثات أزمة بشأن أفغانستان الثلاثاء

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أفاد مسؤول في حلف شمال الأطلسي، أن الحلف سيعقد محادثات طارئة غداّ الثلاثاء على مستوى السفراء بشأن الوضع في أفغانستان، مع سعي القوى الغربية لإجلاء رعاياها من كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وسيعقد الأمين العام ينس ستولتنبرج عقب المحادثات مؤتمراً صحافياً عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش في أول ظهور إعلامي له منذ يونيو (حزيران)، فيما يرزح الحلف تحت صدمة انهيار القوات الحكومية الأفغانية.

وغرّد ستولتنبرغ الأحد بأن الحلف "يساعد في إبقاء مطار كابول مفتوحا لتسهيل وتنسيق عمليات الإجلاء"، لكن لقطات أظهرت حالة من الفوضى في المطار مع محاولة حشود الصعود على متن الطائرات المغادرة.

ويأتي استيلاء طالبان على السلطة بعد سحب حلف شمال الأطلسي لقواته التي يبلغ عددها 9500 جندي على خلفية قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً بسحب قواته.

واعتبر أرمين لاشيت المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإثنين، أن انسحاب القوات الغربية من أفغانستان هو "أكبر إخفاق" للحلف الأطلسي منذ تأسيسه قبل 7 عقود.

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