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استشاري يكشف عن أسباب حدوث تشوهات في الأجنة

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استشاري يكشف عن أسباب حدوث تشوهات في الأجنة استشاري يكشف عن أسباب حدوث تشوهات في الأجنة

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قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد بالمركز القومي للبحوث، إنه يصاب بعض السيدات الحوامل بالقلق والخوف في الأشهر الأولى من الحمل، بشأن احتمالية وجود تشوهات لدى الجنين، وقد تشك في أنها فعلت أمرًا خاطئًا أو تعرضت لأذى أو جهاز معين أو تناولت طعامًا معينًا قد يؤثر على جنينها، لأن معدل حالات تشوه الأجنة قد زاد في الفترة الأخيرة، ولم تعد حالة نادرة كما كان الأمر قبل ذلك.

وأضاف "عباسي"، خلال لقائه مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الاثنين، أن هناك بعض أنواع التشوهات التي يمكن معرفتها مبكرًا خلال الثلاثة شهور الأولى، وهي شائعة الحدوث حيث تظهر عند تشكل أجهزة الجنين، وهناك أنواع أخرى تُعرف بعد 6 شهور من الحمل.

وتابع: "هناك أنواع تكتشف بعد الولادة، خاصةً التشوهات الشكلية"، في حين أن هناك البعض الآخر لا يُكتشف إلا بعد فترة من الولادة وهي التشوهات المتعلقة بوظائف الأعضاء، وكل فترة حسب حجم التشوه الموجود".

وأشار إلى أن أسباب إصابة الأجنة بالتشوهات يأتي بسبب وراثي، حيث تكون الحيوانات المنوية مشوهة من الأساس أو ذات شكل غير طبيعي أو تكون البويضة لدى السيدة لها صفات غير طبيعية، أو تناول الأم مجموعة من الأدوية الكيميائية أو العقاقير بشكل دوري، والتي قد تتسبب في حدوث تشوه للجنين، مثل عقار الكورتيزون وعقاقير الروماتيزم والإصابة ببعض الأمراض الفيروسية التي تهاجم السيدة في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل.

المصرى اليوم

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