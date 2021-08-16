خبيرة التجميل : البوتكس آمنًا بشكل عام وأعراضة الجانبية ضئيلة جداً

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قالت الدكتورة سحر العجمي، أخصائي الجلدية والتجميل، إن كثيراً من الناس تستقبل حقن البوتكس بشكل جيد، والآثار الجانبية ليست شائعة، ولكن قد تسبب بعض الأعراض غير المرغوب فيها، مشيرًا الى أنه من هذه الأعراض مثل ألم خفيف أو تورم أو كدمات حول مكان الحقن، أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والصداع، أو اضطراب في المعدة.

وأضافت "العجمي"، خلال لقائها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الاثنين، أنه ظهرت أعراض مثل تدلي الجفن المؤقت والشعور بالضيق، أو الشعور بالإعياء بشكل عام، أو ضعف مؤقت غير مرغوب فيه، أو شلل في العضلات القريبة، أو المعاناة من أعراض تشبه التسمم الغذائي، مثل صعوبة في التحدث، صعوبة في البلع، صعوبة في التنفس، مشاكل في الرؤية، استشيري الطبيب على الفور.

وتابعت: "يعتقد بعض الباحثين أن الاستخدامات التجميلية قد تحمل مخاطر أقل من حقن البوتكس العلاجية، لأن الجرعات عادةً ما تكون أصغر بكثير ومع ذلك، فإن الخطر الإجمالي ضئيل للغاية، ويعتبر البوتكس آمنًا بشكل عام"، محذراً من حق الحوامل أو المرضعات أو المصابون بمرض عصبي، بالبوتكس، حيث أن البوتكس لا يعمل مع جميع التجاعيد، وحاصة المرأة الحامل والمرضعة.