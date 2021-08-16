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سفير بوروندي يلتقى «الطيب»: نسعي لإنشاء مركزا للأزهر لتعليم ونشر اللغة العربية

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سفير بوروندي يلتقى «الطيب»: نسعي لإنشاء مركزا للأزهر لتعليم ونشر اللغة العربية سفير بوروندي يلتقى «الطيب»: نسعي لإنشاء مركزا للأزهر لتعليم ونشر اللغة العربية

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، السفير شيخ راشد ملاشي نيراجيرا، سفير بوروندي الجديد بالقاهرة.

في بداية اللقاء، رحب شيخ الأزهر بالسفير البوروندي، مؤكدًا أن الأزهر يعتز بأداء رسالته لنشر تعاليم الإسلام السمحة ودعم الدول والشعوب بالفكر والمنهج الأزهري المعتدل، مشيرًا إلى أن الأزهر يستقبل 48 طالبًا وافدًا من بوروندي، ولدينا مرونة كبيرة في تخصيص المنح الدراسية حسب حاجة الدول بين الكليات العربية والشرعية والعملية، وندعم نشر الخطاب المعتدل والمواطنة وتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال برنامج الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ من مختلف دول العالم.

من ناحيته، أكد السفير البورندي أن هذا اللقاء الأول له مع شيخ الأزهر يعد بمثابة لحظة تاريخية له، نظرًا لما يتمتع به شيخ الأزهر من شخصية وسمعة عالمية طيبة، جعلت الأزهر محط أنظار العالم، مبديًا سعي بوروندي لإنشاء مركز للأزهر لتعليم ونشر اللغة العربية وتأهيل الطلاب للالتحاق بجامعة الأزهر، وكذلك الاستفادة من برنامج تدريب الأئمة، واستقبال عدد أكبر من المبعوثين الأزهريين، فهذا كله سيساعد الدولة كثيرًا في تحقيق الأمن والاستقرار الفكري من خلال مناهج الأزهر وفكره السمح المعتدل الذي يمثل الإسلام الحقيقي.

المصرى اليوم

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