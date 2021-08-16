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تركيا تجلي 324 شخصا من أفغانستان مع احتدام الاضطرابات

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تركيا تجلي 324 شخصا من أفغانستان مع احتدام الاضطرابات تركيا تجلي 324 شخصا من أفغانستان مع احتدام الاضطرابات

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ذكرت قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الرسمية أن تركيا أجلت اليوم الاثنين 324 شخصا من كابول على متن طائرة للخطوط الجوية التركية بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على العاصمة الأفغانية.

وقال ركاب للصحفيين عقب وصولهم إلى اسطنبول إنهم انتظروا ثلاث ساعات في الطائرة بينما كانت القوات تخلي المدرج من المدنيين، وأضافوا أن بعضهم قضى الليل في المطار.

واحتشد ألوف المدنيين الساعين للفرار من أفغانستان بمطار كابول اليوم الاثنين، مما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء مؤقتا في حين تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات متزايدة في الداخل بسبب انسحابها.

المصرى اليوم

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