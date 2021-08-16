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قال السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، اليوم الاثنين، إن حركة طالبان تعهدت بالعفو عن قوات الأمن الأفغانية ووعدت بعدم حدوث عمليات تطهير.

وقال السفير على إثير اذاعة «ايخو موسكفي» «لقد ضمنوا على الفور العفو لجميع قوات الأمن والعسكريين ولن يتم مطاردتهم ولن يكون هناك عمليات تطهير».

وأضاف أن «طالبان» حرصت أيضا على عدم سقوط «شعرة واحدة» من رأس الدبلوماسيين الروس.

تفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم «طالبان» في المدن الكبرى. وقالت وسائل إعلام ومصادر يوم الأحد إن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية. في وقت لاحق من ذلك