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"جاهز" تحصل على أفضل بيئة عمل لعام 2021

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يقدمها معهد عالمي متخصص

حصلت شركة "جاهز "الدولية على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2021 والمقدمة من المعهد العالمي "great place to work" المتخصص في التدريب والأبحاث والاستشارات.

جاء هذا التكريم في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للقطاع الخاص كشريك أساسي ومهم في دفع عجلة التنمية وفق رؤية 2030 ودفعه للتميز والتألق في كافة المجالات، وتقديرًا لجهود شركة "جاهز" الدولية المتخصصة في تقنية المعلومات لجهودها المميزة وطرقها المبتكرة في تطوير بيئة العمل بشكل دائم ومستمر، وحرصها على راحة الموظف والبيئة التي يعمل بها، وتعكس هذه الجائزة الإيمان التام لدى إدارة جاهز بأهمية خلق بيئة إبداعية ومحفزة تحقق رؤى وقيم الشركة.

يُعد هذا الإنجاز إضافة قوية ودليلًا على سعي الإدارة المتواصل نحو الارتقاء والتطوير، وتأكيداً على ما تردده دائماً إدارة "جاهز" بأن موظفيها هم الركيزة الأساسية في هذه الشركة، وأنها لم تكن لتحقق ما وصلت إليه اليوم لولا وجود موظفين يملكون الإحساس الكبير بالمسؤولية والشغف للوصول إلى أعلى المستويات وإنجاز مهامهم على أكمل وجه، وتطوير أنفسهم وشعورهم بالانتماء لهذا الكيان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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