5 أسباب تجعل ليونيل ميسي «يُعاني» في باريس سان جيرمان

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

لا يزال الناس يتقبلون رحيل ليونيل ميسي المفاجئ عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان حيث أُجبر الأرجنتيني على مغادرة النادي الذي قضى فيه أكثر من عقدين بعد أن منع الدوري الإسباني البلوجرانا من تجديد تعاقده معه في وقت سابق من هذا الشهر.

يستعد ليونيل ميسي الآن لأول ظهور له مع ناديه الجديد، المهاجم في طريقه لخوض أول ظهور له بقميص باريس سان جيرمان أمام بريست الأسبوع المقبل وتوقعات عالية للأرجنتيني أن يتوهج في ناديه الجديد.

ومع ذلك، قد لا تسير الأمور بسلاسة كما هو مخطط له مع ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وقد يجد النجم الأرجنتيني صعوبة في الوصول إلى المستويات المتوقعة منه في ناديه الجديد.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 أسباب قد تجعل ميسي يُعاني في باريس سان جيرمان:

5- مدينة جديدة وفريق جديد:

من عيوب ولاء ليونيل ميسي لبرشلونة أن الابتعاد عن نادي طفولته أخرجه من منطقة راحته. قضى الأرجنتيني ما يقرب من عقدين في النادي الكاتالوني وكان محبوبًا من قبل المدينة بأكملها.

لكن في باريس سان جيرمان، سيتعين على ليونيل ميسي التعرف على مدينة جديدة وفريق جديد. أثناء وجوده في برشلونة، لعب ميسي جنبًا إلى جنب مع لاعبين أمثال جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لسنوات عديدة وبنى علاقة قوية داخل وخارج الملعب مع زملائه في الفريق، باستثناء بعض الاستثناءات، يتعين على ليونيل ميسي الآن البدء من الصفر لإقامة صداقة مع زملائه الجدد في فريق باريس سان جيرمان. قد تكون هذه مشكلة كبيرة للنجم الأرجنتيني، المعروف عنه التحفظ والانطوائي خارج الملعب. يمكن أن ينتهي الأمر بميسي بالابتعاد عن الفريق مما قد يؤثر بشكل كبير على أدائه على أرض الملعب.

4- نظام جديد:

في برشلونة، كان ليونيل ميسي دائمًا اللاعب الأول، حيث صمم كل مدرب خطة لعبه حول الأرجنتيني. كان المهاجم دائمًا النجم بلا منازع ليس فقط بسبب قدرته التي لا يمكن إنكارها، ولكن أيضًا بسبب قيمته للنادي والمدينة ككل.

ومع ذلك، في باريس سان جيرمان، أصبح ميسي الآن جزءًا من فريق يضم عددًا كبيرًا من النجوم ولن يكون هناك أي شعور عندما يتعلق الأمر بالأرجنتيني. قد ينوي ماوريسيو بوتشيتينو تركيز خططه على نيمار أو كيليان مبابي ولن يكون أمام ليونيل ميسي خيار سوى الجلوس في المقعد الخلفي إذا حدث ذلك. لم يكن ليونيل ميسي في هذا الوضع من قبل ولا أحد يعرف كيف سيؤثر ذلك على أدائه وعقليته مع باريس سان جيرمان قبل موسم 2021-22.

3- الصدام مع مبابي:

انتشرت أخبار في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ليس مستعدًا لمشاركة الأضواء مع ليونيل ميسي، المهاجم حول نفسه إلى اللاعب الرئيسي في باريس سان جيرمان على مدى السنوات القليلة الماضية وسوف يتحسن فقط من هنا.

قد يؤدي وصول ليونيل ميسي إلى إعاقة صعود الفرنسي إلى باريس سان جيرمان ومبابي ليس حريصًا على التخلي عن مكانه للنجم الأرجنتيني، يقال إن المهاجم جاهز الآن لمغادرة باريس سان جيرمان وهو حريص على الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

قد يؤدي هذا الموقف إلى ظهور المزيد من المشاكل خلال موسم 2021-22، وقد يؤثر ذلك على أداء الثنائي (وكذلك أداء الفريق) في المستقبل.

4- وصل ميسي إلى نهاية مسيرته:

يجب أن تنتهي الأشياء الجيدة وسيصبح هذا هو الحال قريبًا مع ليونيل ميسي، يبلغ الأرجنتيني الآن 34 عامًا ويصل إلى المرحلة التي من المرجح جدًا أن يبدأ فيها أدائه بالتراجع.

يجب طرح أسئلة حول المدة التي يمكن أن يلعبها ليونيل ميسي على مستوى عالٍ، ويمكن أن يكون الانتقال إلى باريس سان جيرمان بداية تراجعه، لا يمكن توقع أن يلعب النجم الأرجنتيني على المستوى الذي كان عليه في برشلونة، ومع تقدمه في السن، قد تكون الإصابة الكبيرة بداية النهاية.

سيكون من غير الطبيعي الشك في جودة وإمكانيات ليونيل ميسي، لكن سيكون من الصعب على الأرجنتيني تقديم عروض عالية المستوى كل أسبوع مع باريس سان جيرمان.

1- أراد ميسي البقاء في برشلونة

: من المعروف الآن أن ليونيل ميسي لم يكن لديه نية لمغادرة برشلونة هذا الصيف وأراد تمديد عقده مع النادي.

قضى ميسي أكثر من عقدين مع البلوجرانا وكان على استعداد لتخفيض راتبه بنسبة 50 في المائة حتى يتمكن النادي من الإبقاء عليه، ومع ذلك، مع حظر الدوري الإسباني للصفقة، اضطر ميسي إلى ترك فريق طفولته على مضض للتوقيع على باريس سان جيرمان.

يجب أن يتساءل المرء عن عقليته في موسم 2021-22. لطالما كان ليونيل ميسي محترفًا للغاية في كيفية تعامله مع هذا الموقف، ولكن الآن بعد أن لم يكن قلبه موجودًا فيه، يمكن أن يتراجع أداء الأرجنتيني بشكل جيد للغاية خلال موسم 2021-22.

لا يمكن أن يتوقع مشجعو باريس سان جيرمان أن يلعب الأرجنتيني بنفس الشغف والقوة التي فعلها في برشلونة، وقد يؤدي ذلك إلى معاناته خلال فترة وجوده في العاصمة الفرنسية.