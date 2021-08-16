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تفاصيل تبديد «طالبان» للجيش الأفغاني على ألسنة جنوده

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تفاصيل تبديد «طالبان» للجيش الأفغاني على ألسنة جنوده تفاصيل تبديد «طالبان» للجيش الأفغاني على ألسنة جنوده

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روى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تفاصيل تبديد «طالبان» للجيش الأفغاني، عبر شهادات رواها الجنود الأفغان الذين سردوا سيناريوهات تقدم طالبان؛ والتي جائت بعد انسحاب قوات الكوماندوز الأمريكية الخاصة بحسب التقرير .

وأضافت الصحيفة الأمريكية إلى أن حركة «طالبان» بددت الجيش الأفغاني الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية في 20 عامًا، وأن الجيش الأفغاني الذي جرى تشكيله ليكون ملائمًا للعمليات الأمريكية انهار بدون دعم جوي واستخباراتي أمريكي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها المنشور اليوم، أن موقع الأفغانية الواقع في حي«الإمام صاحب» شمالي إقليم قندوز، صمد لنحو شهرين بعد أن حاصرته حركة طالبان، دون تلقي أي دعم.

وأكدت الصحيفة أنه_ في البداية، كانت وحدات «الكوماندوز» الأمريكية الخاصة تبعث بإمداداتها للجيش الأفغاني مرة واحدة أسبوعيًا على أقل تقدير إلا أن عملية الإمداد أخذت في التراجع مؤخرًا.

ونقلت الصحيفة، عن الضابط بالجيش الأمريكي تاج محمد، 38 سنة، قوله بأنه «في الأيام الأخيرة، لم يكن هناك طعام ولا ماء ولا أسلحة لدى الجيش الأفغاني، الذي نُبذ في العراء».

مؤكدًا أنه فر برفقة الرجال المتبقون في ناقلة جند مدرعة من طراز«فورد رينجر»، وأن الرجال المتبقون هرعوا إلى ملاذات آمنة في العاصمة التي انهارت بعد أسابيع، تاركين خلفهم 11 ناقلة جنود مدرعة أخرى لطالبان.

ونقلت «وول ستريت» عن رحيم الله، وهو جندي بالجيش الأفغاني يبلغ من العمر 25 عامًا_الذي التحق بالجيش قبل عام وخدم في منطقة«شهر بوزورج» شمالي شرق ولاية بدخشان قوله أن: «الجميع سلموا أسلحتهم لمسلحي الحركة وهربوا»

وأضاف المجند أن: «الجيش الأفغاني لم يعد يتلق أي مساعدة من الحكومة المركزية مما أدى إلى سقوطها دون أي قتال"

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفترض أن يشكل الجيش الوطني الأفغاني وقوات الشرطة، التي يبلغ تعدادها من الناحية النظرية 350.000 رجل جرى تجهيزهم بتكلفة باهظة من قبل الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، رادعًا قويًا لطالبان، إلا أن أحد أسباب فشل ذلك تمثل في قرار الرئيس بايدن ،سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان في إبريل الماضي.

المصرى اليوم

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