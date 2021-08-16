سقوط أفغان من عجلات الطائرات الأمريكية بسبب شائعة ( تعرف عليها)؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار سقوط عددا من الأفغان، الذين كانوا ممسكين بعجلات الطائرة الأمريكية، التي خرجت من مطار العاصمة الأفغانية كابول لإجاء الرعايا، حفيظة ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في دول العالم.

ونقلت مصادر محلية في العاصمة الأفغانية، أن أسباب الحشد في امطار كان وراء شائعات أطلقها مجهولون، بأن كل من يصل إلى المطار سوف تساعده الوفود الغربية (الأمريكية، الفرنسية، البريطانية،) وتصطحبه معها على متن طائرات، حتى لو لم يكن يمتلك أوراقا رسمية، وفقا لما ذكرت «روسيا اليوم».

وانطلق آلاف المواطنين الأفغان إلى المطار وحصلت فوضى كبيرة، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق مجموعات الناس التي انتشرت على المدرج، كما أن عددا من الأفغان فقد حياته بعد وقوعه من على متن طائرة عسكرية أمريكية تعلق بعجلاتها أثناء عملية الإقلاع.

وسقط أفغانستان بسهولة في يد حركة «طالبان» دون أدنى مقاومة من الجيش الأفغاني.