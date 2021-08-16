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مدير أسبق بالمخابرات الأمريكية : استيلاء «طالبان» على السلطة أمر «كارثي» على العالم

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مدير أسبق بالمخابرات الأمريكية : استيلاء «طالبان» على السلطة أمر «كارثي» على العالم مدير أسبق بالمخابرات الأمريكية : استيلاء «طالبان» على السلطة أمر «كارثي» على العالم

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قال المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA، ديفيد بتريوس، إن استيلاء حركة «طالبان» على السلطة بأفغانستان بأنه أمر «كارثي» على العالم.

وأضاف هذه نكسة هائلة للأمن القومي، وهي على وشك أن تزداد سوءا ما لم نقرر اتخاذ إجراء مهم حقا.

وشدد بتريوس على ضرورة التواصل بشكل فعال مع «طالبان» لوقف ما يفعلونه.

وكان قد دعاممثل أفغانستان في الأمم المتحدة، مجلس الأمن لوقف العنف واحترام حقوق الإنسان، على أن تقوم طالبان بالعفو العام وفتح الحدود للراغبين في الهروب، ودعم حكومة انتقالية تشمل كل الأطراف لحل النزاع وعدم الاعتراف بأي حكومة تفرض نفسها بالقوة.

المصرى اليوم

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