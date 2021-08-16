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اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

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اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين:«إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان».

ولفت بوريل على تويتر إلى أنه «في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد اتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد ‭‬‬عبر تقنية الفيديو بعد ظهر الغد لإجراء تقييم أولي».

وأضاف أن «أفغانستان تقف عند مفترق طرق. يتعلق الأمر بأمن ورفاهية مواطنيها إضافة إلى الأمن الدولي».

المصرى اليوم

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