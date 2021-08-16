استمرار الحرائق في القدس وضواحيها.. وإسرائيل تطلب المساعدة

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طالبت إسرائيل عصر يوم الاثنين، مساعدة دولية لإخماد الحرائق المندلعة في القدس وضواحيها بيومها الثاني.

وأعلن مفوض سلطة الاطفاء والانقاذ في اسرائيل، عن حالة تعبئة لقوات الاطفاء والغاء الاجازات بسبب الحريق الهائل في أحراش القدس.

وطالب الشرطة الإسرائيلية، من أهالي بلدة بيت نقوبا بالقدس مغادرة منازلهم بسبب الحرائق.

وتم إجلاء عمليات المقدسيين في عين رافة وخصوصا المنازل القريبة من قمة الجبل، فيما ناشدت سماعات المساجد بتلبية النداء ومغادرة القرية بسبب اقتراب الحريق الهائل من بيوتهم.

وأعلنت مصادر مقدسية، أنّه تم احتراق ثلاثة منازل في جبعات يعريم والنار اقتربت من صوبا وسطاف بأحراش المدينة.