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برعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تستعد لاطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك»

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برعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تستعد لاطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك» برعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تستعد لاطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك»

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أنهت وزارة الشباب والرياضة كافة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة الخاصة بمبادرة دراجتك صحتك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وتتضمن الدفعة طرح إجمالى عدد ٣٢٠٠ دراجة بواقع ( ٢٠٠٠ دراجة جبلي، ٦٠٠ دراجة هجين، ٤٠٠ دراجة للفتيات، ٢٠٠ دراجة كهربائية ) .
تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال ركوب الدراجات من خلال تقديم ٤ انواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة ٣٠ % على الاقل .

كما تم اضافة الدراجة الخاصة بالفتيات وذلك نظرا لأقبال الفتيات والسيدات لأقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.. كما تم اضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة بأقل مجهود من خلال الاعتماد على البطارية «ويقدم بنك تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة الكهربائية»

يتم إتاحة الدراجات على «بوابة مصر للشباب والرياضة» باسبقية الدفع من خلال شركة فورى، مع إمكانية شحن الدراجات لجميع أنحاء الجمهورية .

وترحب وزارة الشباب والرياضة بكافة الطلبات من الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات والاعتماد على الدراجة كويسة آمنة للانتقال فضلا عن فوائدها البدنية والصحية والبيئية.

المصرى اليوم

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