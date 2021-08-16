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التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ

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التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ
استقبلت نحو 20 ألف طلب إلكترونياً عبر نظام "ودي"

التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 58 مليون ريال خلال عام 1442هـ

‬تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم 1442هـ من استرداد حقوق واجور متأخرة للعاملين بمبلغ تجاوز 58 مليون ريال سعودي بعد الوصول إلى حل ودي والصلح بين أطراف النزاع من خلال جلسات التسوية الودية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت خلال العام نفسه ما يقارب الـ20 ألف طلب للتسوية الكترونياً عبر نظام "ودي" الإلكتروني الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع؛ حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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