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"الزكاة والجمارك" تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي

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"الزكاة والجمارك" تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي "الزكاة والجمارك" تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي
عبر ورشة عمل عقدتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة و"الموارد البشرية"

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آليات توطين وظائف التخليص الجمركي، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي جاءت بعنوان "آليات تطبيق برنامج توطين على منشآت التخليص الجمركي"، بحضور ممثلين عن الهيئة والوزارة.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور، من أبرزها التعريف ببرنامج "توطين"، الذي يُعد أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال خلق فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل أو الذين انقطعوا عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وتطرق المتحدثون في الورشة إلى المزايا التي يقدمها البرنامج والقطاعات التي يُركز عليها البالغ عددها 6 قطاعات، من ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث يستهدف البرنامج توطين 14 ألف وظيفة في هذا القطاع الحيوي.

وتتمثل الوظائف المشمولة ببرنامج "توطين" في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وظائف قطاع التخليص الجمركي، التي تشمل مهنة أخصائي التخليص وأخصائي التبنيد، إذ يبلغ الحد الأعلى لدعم هذه الوظائف في برنامج "توطين" 3000 ريال.

ويُقدم برنامج "توطين" للمستفيدين 6 أنواع من الحوافز، هي دعم الأجور، وبدل المواصلات، وبدل الانتقال، بالإضافة إلى بدل العمل عن بُعد، وبدل رعاية الأطفال، إلى جانب التدريب.

وللاستفادة من حوافز برنامج "توطين" فإنه يجب على المنشأة استيفاء عدد من الشروط، وهي تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألا يقل الأجر الشهري عن 4000 ريال، وأن يكون التوظيف على إحدى الوظائف المستهدفة في البرنامج، بالإضافة إلى أن يكون عقد التوظيف مفتوحًا أو محدد المدة بشرط ألا يقل عن 12 شهراً.

كما أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الورشة عن عزمها عقد عدد من الدورات التدريبية للعاملين في قطاع التخليص الجمركي، حيث بينت الهيئة بأن هذه الدورات سيتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa).

يُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانتا قد أبرمتا اتفاقية تعاون مشترك مطلع العام الحالي، تهدف إلى توطين وظائف نشاط التخليص الجمركي وتنمية القوى الوطنية العاملة ورفع قدرتها التنافسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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