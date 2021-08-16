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"الاتحاد" يستوفي متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. ويتخلص من ديونه

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"الاتحاد" يستوفي متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. ويتخلص من ديونه "الاتحاد" يستوفي متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. ويتخلص من ديونه
قبل مواجهة الرائد الليلة "دوريًا"

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عبر بيان صحفي نشره حساب النادي على تويتر عن نجاح الإدارة في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية .

وسددت إدارة النادي‬⁩ مستحقات ناديي الفيصلي والقادسية حتى يتجنب النادي قضية خصم النقاط علماً بأنه وبعد انتهائه من كافة الشروط لاستخراج شهادة الكفاءة المالية سيتم تسجيل اللاعبين الجدد.

هذا ويلتقي الاتحاد، الرائد مساء اليوم في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كانت بداية العميد هي الخسارة من الفيحاء بهدف .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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