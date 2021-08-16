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قنا تنظم مؤتمرا لدعم سبل تطوير وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث

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نظَّمت محافظة قنا فعاليات المؤتمر المشترك بين وزارتي الري والزراعة، لمناقشة الأعمال الجارية بمشروع تأهيل المساقى والتحول من الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة.

ناقش المؤتمر سبل تطوير وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 لوزارتي الموارد المائية والري، والزراعة، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة لتحديد اختصاصات ومهام كل جهة ودورها في تنفيذ هذه الخطة بناءً على توجيهات القيادة السياسية في متابعة العمليات الجاري تنفيذها بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية والذى يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، وتوفير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الزراعي، والحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

اجتماع الرى بقنا

وأوضح حازم عمر نائب محافظ قنا أن المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل الري من الأراضي القديمة للري بنظم حديثة؛ لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى المجاري المائية أو على مستوى جميع المساقى الخصوصية، مشيرا إلى ضرورة تشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعًّال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

اجتماع الرى بقنا

من جانبه، أوضح المهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا والأقصر، أن الوزارة تسعى لعمل منظومة شاملة بهدف تطوير جميع الترع والمساقي والتحول إلى الري الحديث بدلا من الري التقليدي، لتوفير المياه للأراضي الزراعية بشكل منظم، مؤكدًا أن مشروع تأهيل الترع يسير بمعدلات عالية جدا وصلت لـ2000 كيلو متر من الترع، ومازال هناك مسافات جار العمل عليها وإسنادها للمقاولين، مشيرا إلى أن عملية تنفيذ المشروع تتم تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري للرقابة على الأعمال وتنفيذها على أعلى جودة من الكفاءة.

المصرى اليوم

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