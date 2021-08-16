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اتحاد الناشرين العرب : تراجع النشر نحو 50% وتوقف 35% من الدور

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اتحاد الناشرين العرب : تراجع النشر نحو 50% وتوقف 35% من الدور اتحاد الناشرين العرب : تراجع النشر نحو 50% وتوقف 35% من الدور

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قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العربن إن إقامة معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في ظل «كورونا» هو تحدي كبير بعد تراجع النشر العربي بنسبه تتراوح من 50 إلى 75%، وتوقف 35% من دور النشر، ومشيرًا إلى أن الأمل في صناع الثقافة في الخروج من النفق المظلم الذي يعيشه الوطن العربي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها على هامش افتتاح الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم الاثنين، والمستمر خلال الفترة من يوم ١٦ إلى ٣٠ أغسطس الجاري، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وأضاف «رشاد» أن «الاتحاد» يتعاون مع المكتبة في تنظيم المعرض منذ أول دورة في عام 2002، ليكون معبرًا عن الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الوعي والثقافة، استمر في نجاحه عام بعد عام وتزايدت مشاركة دور النشر المصرية والعربية، مؤكدًا أنه منذ تولي «الفقي» إدارة المكتبة حرص على توفير كل مقومات إنجاح المعرض.

وتابع: «ظهر ذلك من خلال التوسع في المشاركة العربية، وتوجهه نحو إصدار العديد من الكتب عن مدينة الإسكندرية، وعدد من الموسوعات العلمية والأكاديمية، لتكون المكتبة منارة علمية وثقافية عالمية».

المصرى اليوم

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