استمرارا لمحاسبة المقصرين في الاولمبياد ..وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية

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قد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا برئاسة الدكتور كمال درويش؛ للتباحث حول نتاج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه الوزارة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع محافظات الجمهورية.

تطرق الاجتماع إلى الحديث حول النتائج التي حققتها البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية والتى جاءت وفق المخطط له مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وكذا برنامج الرعاية المتكاملة الذي نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لدعم اللاعبين المرشحين للمنافسة بالأولمبياد وتوفير كافة احتياجاتهم.

طالب الدكتور أشرف صبحي من أعضاء اللجنة العملية وضع دراسة متكاملة الجوانب حول آليات تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وإعداد تقييم عام للمشروع من حيث الوقوف على مستوى النشء والشباب المستفيدين منه، واختيار الأفضل منهم؛ تمهيداً لإدراجهم في حاضنات للتأهيل كأبطال واعدين جنباً إلى جنب مع الأبطال الرياضيين الذين فازوا بميداليات أوليمبية، ومن حققووا أرقاماً ونتائج متميزة في أولمبياد طوكيو، إضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل لهم من الآن في إطار التأهيل والاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس عام 2024م.

لفت وزير الرياضة أن نتاج دراسة اللجنة العملية سترتكز على اختيار أفضل المواهب الرياضية وإقامة حاضنات لتأهيلهم وتحديد أماكن التدريب وتنفيذ معايشات خارجية لاكتسابهم الأجواء العامة للمنافسة في كبري البطولات، مبيناً أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ستقديم العديد من الموهوبين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.

أوضح وزير الشباب والرياضة أنه سيتم الاستمرار في تطبيق برنامج الرعاية المتكاملة للأبطال الرياضيين بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وبعد اختيار المواهب الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية لما له من أثار إيجابية عديدة دعماً للأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب في ألعاب «الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال». بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش، ومن المقرر أن تُدرج الوزارة عدداً من الرياضات الأخري بالمشروع الفترة المقبلة.